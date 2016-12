27 giugno 2014 Papa Francesco "è stanco": salta

19:33 - Papa Francesco è molto stanco e per questo la visita al Policlinico Gemelli di Roma, prevista per venerdì pomeriggio, è stata annullata all'ultimo momento. Il Pontefice avrebbe dovuto incontrare i malati e il personale, oltre ai docenti e agli studenti dell'ateneo, in occasione del cinquantesimo anniversario della fondazione dell'ospedale.

L'annuncio è stato dato da monsignor Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico dell'Università Cattolica, spiegando che la visita è stata rinviata. Giuliodori non ha aggiunto altro sui motivi dell'annullamento.



Grande il disappunto dei presenti che erano in attesa del Pontefice al momento in cui la notizia è stata data. Lo staff del Papa era già sul luogo della visita: il cerimoniere pontificio monsignor Guido Marini, alla domanda sui motivi della decisione, ha risposto "Se non lo sapete voi...". L'arrivo del Papa, previsto inizialmente per le 15.30 era già slittato di una mezz'ora. Poi l'annuncio del rinvio.



Padre Lombardi: "La salute del Santo Padre non desta preoccupazioni" - In serata è arrivato l'intervento del direttore della Sala stampa vaticana, padre Federico Lombardi, che ha detto: "Gli impegni del Santo Padre in agenda per sabato 28 e domenica 29 giugno sono confermati. Non vi sono motivi di preoccupazione per la salute del Papa".