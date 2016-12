Papa a drogati:Dio non è in chiesa

19:56 - "Dove pensate che si trovi Dio, in chiesa? No, è nelle vostre debolezze". Papa Francesco lo ha detto durante la visita alla chiesa romana di San Gregorio Magno, alla Magliana, incontrando ex tossicodipendenti, ex alcolisti ed ex detenuti assistiti dalle cooperative sociali della parrocchia. Ad accoglierlo una grande folla, festoni sui balconi e striscioni appesi ai muri. Tra le altre, anche la scritta in dialetto romanesco "Come butta Francè?".