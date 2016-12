21:33 - L'incontro di domani fra il presidente israeliano Shimon Peres e quello palestinese Abu Mazen, ospiti di papa Francesco, "'avverrà nei Giardini vaticani, all'aperto, in un lungo in in certo senso neutro". Lo ha annunciato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato. "Si trattava di trovare un ambiente che potesse andare bene e adattarsi a tutte le sensibilità", ha poi aggiunto.