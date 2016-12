23:56 - Un ragazzino cinese di 14 anni è disperso in mare dal tardo pomeriggio a Castelporziano, sul litorale romano, nei pressi di Ostia. Il giovane era in spiaggia in compagnia di due amichetti e del padre di uno di loro, quando è entrato in acqua. Il 14enne non è però più tornato a riva. A dare l'allarme è stato un bagnino. Si ipotizza che il ragazzino possa essere stato colto da malore in acqua dopo aver mangiato.