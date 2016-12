24 gennaio 2014 Ordigno rudimentale a Roma

danneggiate 5 auto in centro La bomba è esplosa nella notte nei pressi di una fondazione francese legata all'ambasciata presso la Santa Sede: si sospetta un atto dimostrativo contro la visita di Hollande in Vaticano Tweet google 0 Invia ad un amico

11:44 - Un ordigno rudimentale è esploso nella notte a Roma, danneggiando almeno cinque auto in sosta, in pieno centro storico. L'ordigno è stato fatto esplodere nei pressi di una fondazione francese legata all'ambasciata presso la Santa Sede. Tra le varie ipotesi anche quella che possa trattarsi di un atto dimostrativo legato alla visita del presidente francese, Francois Hollande, in Vaticano.