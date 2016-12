Omicidio Mollicone: negativi i test sulle impronte, giallo insoluto

16:33 - Hanno dato esito negativo anche gli accertamenti comparativi sulle impronte digitali per scoprire l'assassino di Serena Mollicone, scomparsa il primo giugno 2001 e ritrovata uccisa, legata e imbavagliata, due giorni dopo nel boschetto di Fonte Cupa ad Anitrella, nel Frusinate. La relazione consegnata dai Ris di Roma alla Procura di Cassino ha fornito lo stesso risultato dei nuovi test del Dna svolti su 272 persone e consegnati prima di Natale.

Dopo 13 anni di indagini, dunque, l'assassino della 18enne di Arce non ha ancora un nome e un volto. Per la morte della studentessa sono indagate con l'ipotesi di omicidio volontario e occultamento di cadavere sei persone, tutte scagionate dagli accertamenti scientifici svolti finora. Ora per la loro posizione, come lasciano capire gli inquirenti, si va verso l'archiviazione.