13:21 - "La Repubblica è morta". E' questo il titolo del post con il quale Beppe Grillo, sul suo blog, commenta i fatti allo stadio di Roma. "La Repubblica è morta, i suoi cittadini non hanno più rappresentanza, la pentola a pressione sta per saltare", aggiunge il leader del M5S. "All'Olimpico veniva da piangere, come a un funerale", scrive.