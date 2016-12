Odissea notturna a Ciampino per i passeggeri di tre voli Ryanair

13:38 - Diretti a Cagliari per le vacanze pasquali, i 150 passeggeri di un volo Ryanair sono rimasti bloccati per tutta la notte all'aeroporto romano di Ciampino. La partenza dell'aereo, prevista per le 21.50, è stata via via spostata per il forte maltempo fino all'una, quando il volo è stato annullato. L'aereo è partito solo in tarda mattinata dopo altri ritardi dovuti alla nebbia, ed è finalmente giunto nello scalo sardo dopo mezzogiorno.

Oltre a quello per Cagliari, anche altri due voli della compagnia low cost irlandese (per Glasgow e Londra) hanno avuto lo stesso problema, e in totale sono stati 500 i passeggeri costretti a passare la notte nello scalo romano a causa del violento nubifragio abbattutosi sulla Capitale.



Nonostante le proteste, la compagnia non è stata in grado nemmeno di trasferire i passeggeri in albergo: a causa del periodo pasquale, tutti gli alberghi convenzionati con Ryanair avevano esaurito le camere.



La società di gestione Aeroporti di Roma ha quindi fornito a tutti coperte e generi alimentari, disponendo l'apertura straordinaria notturna dello scalo e del punto di ristorazione.