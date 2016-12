06:01 - Il presidente americano, Barack Obama, giungerà a Roma mercoledì; giovedì incontrerà prima Papa Francesco in Vaticano e poi parteciperà a un incontro bilaterale con il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, al Quirinale. A dare l'annuncio della visita in Italia è la Casa Bianca, che informa come, sempre il 27, Obama vedrà il premier, Matteo Renzi. In serata, infine, il presidente Usa visiterà il Colosseo.