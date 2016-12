30 luglio 2014 Nicole Minetti e Claudio D'Alessio denunciati: "Non hanno pagato la vacanza!" Il titolare di un'agenzia di viaggi di Formia sostiene che i due hanno saldato solo 7mila dei 16mila euro dovuti per un soggiorno a Puhket, in Thailandia Tweet google 0 Invia ad un amico

22:48 - E' finita con una denuncia ai carabinieri la vacanza di Nicole Minetti e del fidanzato Claudio D'Alessio, figlio del cantante Gigi, a Puhket, in Thailandia. Il titolare dell'agenzia di viaggi di Formia che ha organizzato il soggiorno, ha infatti sporto denuncia per aver ricevuto solo 7mila euro dei circa 16mila euro del costo totale della vacanza per quattro persone.

Oltre al viaggio erano comprese ospitalità in un resort a cinque stelle con centro benessere. Dopo lunga attesa con numerosi tentativi per farsi saldare la differenza, l'agente di viaggio ha deciso di presentare una denuncia per truffa. La vicenda vedrebbe coinvolti anche l'ex portavoce della Minetti e un loro amico di Sperlonga, vicino a Formia, in provincia di Latina.



L'ex consigliera regionale e il suo fidanzato avevano deciso di trascorrere in Thailandia una vacanza per festeggiare il compleanno di lei. L'avvocato del titolare dell'agenzia sostiene che mancano 8mila euro di saldo. "Al mio cliente - ha spiegato - era stato consegnato anche un assegno, che hanno poi invitato a ritirare dalla banca. In seguito gli hanno parlato di un bonifico, che però non è mai arrivato".



Ora il caso è affidato alla procura di Cassino, competente per territorio. "Certamente - conclude l'avvocato - se decidono di pagare, siamo pronti a ritirare la denuncia".