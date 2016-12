Morta dopo operazione al timpano, emergono nuove verità

15:28 - Sono passati nove giorni da quando a Villa Mafalda a Roma la piccola Giovanna è deceduta in seguito a un'operazione al timpano. Un intervento che non avrebbe dovuto creare problemi, invece non è andata così.



Dall'autopsia emerge che la bimba di dieci anni aveva avuto un'emorragia sul lettino chirurgico. Forse i medici non se ne sono accorti subito oppure i tre litri di sangue richiesti al Centro Trasfusionale non sono arrivati in tempo. Quello che è certo è che sono stati ben nove i medici indagati per omicidio colposo. Ora il pm ha delegato le indagini ai Nas per valutare l'ipotesi di reato anche perché la posizione dei sanitari della clinica privata Villa Mafalda potrebbe aggravarsi.