4 giugno 2014 Meteo, venerdì finalmente arriva l'estate Fino a domani fresche e umide correnti atlantiche continueranno a lambire la Penisola portando ancora instabilità al Nord. Termometri in salita ma senza caldo intenso Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:10 - Fresche e umide correnti atlantiche continueranno a lambire la nostra Penisola fino a domani portando un po’ di instabilità al Nord mentre al Centro-Sud il tempo sarà in generale bello e stabile. Le temperature rimarranno gradevoli, per lo più nella norma. Da venerdì, e per almeno 5-6 giorni, sull’Italia si stabilirà poi l’alta pressione, che ci garantirà giornate soleggiate e porterà la prima ondata di caldo estivo, comunque non intenso.

OGGI (MERCOLEDI') - In giornata alternanza di sole e annuvolamenti su gran parte del Nord, con nuvole più insistenti al Nord-Ovest e rovesci e temporali sparsi più probabili su Alpi, Prealpi, Piemonte, Lombardia e Veneto; in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove, con qualche nuvola in più solo sull'Appennino centrale dove non si possono escludere brevi e isolati temporali.

Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, in generale nella norma. Di seguito qualche valore previsto: 21 gradi per Aosta, Cuneo, Imperia, Torino, Campobasso, 22 gradi per Genova, Novara, Ancona, Potenza, 23 gradi per Rimini, Venezia, L’Aquila, Palermo, Trapani, 24 gradi per Milano, Piacenza, Trento, Trieste, Pescara, Pisa, Bari, Brindisi, Alghero, 25 gradi per Bergamo, Brescia, Bolzano, Treviso, Udine, Verona, Perugia, Rieti, Lamezia, Lecce, Napoli, Reggio Calabria, Messina, Cagliari, Olbia, Sassari, 26 gradi per Bologna, Firenze, Grosseto, Roma, Viterbo, Crotone, 27 gradi per Catanzaro e Catania.

Venti di Maestrale, da deboli a moderati, al Centrosud.



DOMANI (GIOVEDI') - Ancora un po’ di nubi al Nord, soprattutto in mattinata e ampie schiarite nel pomeriggio. Occasionali, deboli piogge su settori alpini e prealpini centro-orientali. In generale bello nel resto del Paese. Temperature massime stazionarie o in leggera crescita. Venti in generale di debole intensità.



DA VENERDI’ARIA AFRICANA IN ARRIVO SULL’ITALIA - Si conferma tra venerdì e il fine settimana il progressivo rinforzo dell’alta pressione protesa dal Nord Africa verso il Mediterraneo centro-occidentale in graduale estensione oltralpe fino alla Germania e al Baltico i primi giorni della prossima settimana. Ne deriverà un’ondata di caldo che raggiungerà il suo apice tra il fine settimana e martedì con uno scarto dalle medie stagionali che sarà più accentuato al Centro-Nord e in Sardegna; qui diffusamente si supereranno i 30 gradi e nelle valli avremo i primi episodi di caldo afoso. Nelle nostre regioni meridionali, invece, le temperature risulteranno più vicine alla norma. Questo fenomeno non riguarderà soltanto la nostra Penisola: anche nella Francia orientale, nei Paesi alpini e in Germania arriverà il primo caldo estivo con punte fino a 30 gradi. Il tempo stabile ed estivo potrebbe durare con molte probabilità per buona parte della prossima settimana anche se con un’attenuazione dei picchi di caldo più intenso a partire da giovedì.



IMPENNATA DELLE TEMPERATURE - Ecco qualche esempio del rialzo termico che sarà più sensibile al Centro-Nord. Milano passerà dai 24 gradi di oggi ai 27 di venerdì e ai 31 di domenica. Bolzano passerà dai 25 di oggi, ai 30 venerdì, ai 34 gradi domenica. Firenze, da 26 gradi, venerdì 29 e domenica 33 gradi. Sassari oggi ha 25 gradi, venerdì 31 e domenica 33 gradi.



IL TEMPO DEL FINE SETTIMANA - Venerdì sarà una giornata soleggiata con sole intervallato da qualche temporaneo annuvolamento su Alpi e pianure vicine. Qualche velatura in transito sulla Sardegna e a fine giornata in gran parte del Centro-Nord. Le temperature inizieranno a salire. Ventilato solo in Puglia.



Il fine settimana inizierà con un sabato sempre soleggiato anche se sarà possibile qualche temporaneo passaggio di nuvole; brevi isolati temporali pomeridiani su Alpi orientali e Appennino Abruzzese e Laziale. Domenica si accentua la stabilità atmosferica e saranno poche le nuvole pomeridiane anche sui rilievi.