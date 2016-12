10 luglio 2014 Meteo, tempo instabile su tutta Italia Clima fresco soprattutto al Nord. Temperature massime in ulteriore calo in gran parte del Paese e in generale al di sotto delle medie stagionali, soprattutto al Nord dove rimarranno quasi ovunque inferiori a 27 gradi Tweet google 0 Invia ad un amico

12:01 - "A causa delle fresche correnti atlantiche in scorrimento sulla nostra Penisola anche oggi protagonista sarà l’instabilità, con nuvole e improvvisi temporali che nel corso del giorno si formeranno soprattutto al Nordest e nelle regioni centrali. In ulteriore lieve calo invece le temperature - dice il meteorologo Andrea Giuliacci - quasi autunnali al Nord".

"Venerdì - prosegue l'esperto - il temporaneo rialzo della pressione riporterà il bel tempo quasi ovunque, regalando dunque una giornata di generale tregua. Nel fine settimana invece un nuovo aumento dell'instabilità al Centronord per un altro nucleo di aria fresca che attraverserà la Penisola, mentre al Sud il tempo rimarrà in prevalenza bello; ancora inferiori alla norma le temperature".



PREVISIONE PER OGGI (GIOVEDI')

Oggi al mattino cielo nuvoloso al Nordest, Centro e basso Tirreno con piogge e temporali qua e là su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia orientale, Romagna, Marche, Umbria, Bassa Toscana, Lazio e settori tirrenici di Calabria e Sicilia; in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio qualche nuvola in più anche al Nordovest e regioni meridionali: ancora rovesci e temporali al Nordest tranne le coste dell’alto Adriatico, su Lombardia orientale, gran parte del Centro tranne le coste toscane, Campania, Puglia settentrionale e Sardegna occidentale.

Temperature massime in ulteriore calo in gran parte del Paese e in generale al di sotto delle medie stagionali, soprattutto al Nord dove rimarranno quasi ovunque inferiori a 27 gradi. Ventoso al Sud e Isole per venti occidentali.



LE ZONE PIU’ A RISCHIO DI FORTE MALTEMPO OGGI

Le zone maggiormente colpite oggi dal maltempo con rovesci e temporali anche di forte intensità saranno, soprattutto in mattinata, le coste del medio e dell’alto Adriatico. Non si esclude comunque qualche episodio di forte intensità anche lungo la Penisola, specialmente nelle zone centrali.



PREVISIONE PER DOMANI (VENERDI’)

Venerdì giornata di generale tregua con ampie schiarite al Centronord. Non mancherà ancora qualche rovescio o temporale sulle Alpi e lungo l’Appennino. Più nubi al Sud con qualche pioggia o rovescio sulle coste del basso Tirreno e nelle zone interne. Temperature massime in sensibile rialzo al Centronord; stazionarie o in ulteriore lieve calo al Sud.



LA TENDENZA: FINO A LUNEDI’ NUVOLOSITA’ VARIABILE E TEMPORANEE FASI INSTABILI AL CENTRONORD. TEMPO PIU’ STABILE E PIU’ CALDO DA META’ MESE

Fino a lunedì il tempo non si stabilizzerà del tutto, in particolare al Centronord, data l’assenza di una struttura di alta pressione.



Sabato inizierà con tempo abbastanza soleggiato al Centrosud e con le prime piogge all’estremo Nordovest. Nel pomeriggio aumenta l’instabilità con rischio di locali rovesci o temporali in gran parte del Nord, eccetto sull’alto Adriatico, in Toscana, e nelle zone interne del Centro. Alla fine del giorno verranno coinvolti anche l’alto Adriatico, Marche, Umbria e Lazio. Massime in calo al Nordovest, in aumento sull’Adriatico e in Sardegna. Ventoso nelle Isole.



Domenica ancora episodi di instabilità su Alpi, Triveneto, Appennino centro-settentrionale e, in forma più localizzata, anche su Venezie, medio Adriatico e Lazio. Le schiarite più frequenti e durature favoriranno ancora l’estremo Sud e le Isole. Massime in calo sulle Venezie e al Centro.



Lunedì un ulteriore impulso instabile interesserà soprattutto Emilia, regioni centrali, Campania e nord della Puglia. Fenomeni più occasionali al Nordest.



Quando si stabilizzerà il tempo? Secondo gli ultimi aggiornamenti, dal 15-16 luglio l’Anticiclone Nordafricano dovrebbe tornare a espandersi verso l’Italia, portando tempo in prevalenza bello e più caldo. Si tratta però di una tendenza da confermare nei prossimi giorni.