8 marzo 2014 Meteo, sole su tutta la Penisola In settimana temperature primaverili. Domenica al Centronord e in Sardegna tempo prevalentemente soleggiato, salvo per annuvolamenti sul versante orientale dell'Appennino centrale, Abruzzo, Molise

10:15 - "Oggi sabato ancora nubi e qualche pioggia su Medio Adriatico e Sud per gli effetti di un vortice di bassa pressione; sul resto d'Italia tempo migliore, soleggiato soprattutto al Nord, grazie alla protezione dell'alta pressione". A dirlo è il meteorologo Daniele Izzo, che aggiunge: "Tra domani e martedì il vortice manterrà il suo centro sulla Grecia, indirizzando correnti ancora leggermente instabili verso il medio Adriatico e il Sud, seppur con episodi di pioggia meno frequenti e meno significativi".

"Da mercoledì probabile scomparsa delle piogge anche in queste zone. Nei prossimi giorni - prosegue l'esperto- temperature molto miti al Nord dove le massime pomeridiane si aggireranno intorno ai 20 gradi. Non farà freddo nemmeno al Centrosud: clima però più fresco anche per effetto dei venti settentrionali".



PREVISIONE PER OGGI (SABATO)

Oggi bel tempo con una prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, Toscana e Sardegna occidentale; zone soleggiate meno ampie tra Umbria, Lazio e coste campane. Nuvolosità sul resto d’Italia: piogge o rovesci sparsi su Basilicata, Calabria e Sicilia, isolate nevicate sull’Appennino dall’Ascolano alla Sila oltre 1000-1300 metri. Al mattino qualche pioggia possibile anche su coste del Medio Adriatico e nei settori centrali della Puglia. Possibili temporali tra Calabria e Sicilia orientale.



Ventoso su alto Adriatico e al Centrosud per venti dai quadranti nord-orientali. Temperature massime in generale stazionarie o in lieve diminuzione: punte di 18-20 gradi al Nord.



IL RISCHIO VALANGHE PREVISTO PER OGGI (SABATO)

In base ai dati riportati sui bollettini del sito www.aineva.it, oggi (sabato 8 marzo) avremo un rischio valanghe di grado 3 (marcato) sulle Alpi centro-occidentali, grado 2 (moderato) sulle Alpi orientali. Nella scorsa stagione invernale 2012-2013 gli incidenti da valanga noti sono stati un’ottantina con ben 28 morti. I periodi valanghivi più intensi si sono verificati proprio nel mese di marzo e, con incidenza maggiore, in quello di aprile: tutto ciò a causa del riscaldamento del manto nevoso (fonte Aineva). Se a questi dati aggiungiamo gli eccezionali quantitativi di neve caduti finora nella stagione 2013-2014, si comprende come sia necessario prestare la massima attenzione.



PREVISIONE PER DOMANI (DOMENICA)

Domenica al Centronord e in Sardegna tempo prevalentemente soleggiato, salvo per annuvolamenti sul versante orientale dell'Appennino centrale, Abruzzo, Molise e monti della Sardegna. In Sicilia e al Sud nuvolosità variabile, accompagnata da qualche rovescio o temporale, specie nel pomeriggio, su Sicilia sud-orientale, rilievi e sud della Calabria con isolate nevicate sull'Appennino e sui monti oltre 1200-1300 metri. Venti moderati nord orientali su regioni peninsulari e insulari, con qualche rinforzo sui mari; sempre deboli i venti al Nord. Temperature in lieve rialzo al Centronord, più sensibile su settore alpino.



LA TENDENZA: TEMPERATURE PRIMAVERILI ANCHE PER BUONA PARTE DELLA PROSSIMA SETTIMANA

Anche all'inizio della prossima settimana proseguirà questa fase di tempo stabile e soleggiato al Nord e sul medio Tirreno, mentre sul medio Adriatico e al Sud fino a martedì ci sarà ancora una lieve instabilità. Da mercoledì migliora anche in queste zone. Le temperature si manterranno su valori dal sapore decisamente primaverile.