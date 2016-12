7 agosto 2014 Meteo, sole per almeno una settimana L'alta pressione africana proteggerà il nostro Paese dalle perturbazioni atlantiche: bel tempo assicurato. Nei prossimi giorni le temperature aumenteranno gradualmente: a partire da domenica caldo afoso in aumento al Centrosud con punte massime anche oltre i 35 gradi Tweet google 0 Invia ad un amico

10:48 - Da oggi l'alta pressione africana si rafforzerà sul Mediterraneo e per almeno una settimana proteggerà il nostro Paese dalle perturbazioni atlantiche che al più si limiteranno a lambire il Nord Italia dando luogo a un po' di instabilità su regioni alpine e a tratti sulle vicine pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto.

Nei prossimi giorni le temperature aumenteranno gradualmente: a partire da domenica caldo afoso in aumento al Centrosud con punte massime anche oltre i 35 gradi. Tra domenica 10 e giovedì 14 agosto prevediamo un'intensa ondata di caldo afoso al Sud con temperature fino a 37-38 gradi.



PREVISIONE PER OGGI (GIOVEDI')

Oggi al mattino situazione tranquilla in tutta Italia con soltanto un po' di nuvolosità in transito al Nord, specie sulle Alpi dove non si escludono isolati piovaschi, e locali annuvolamenti al Sud; sereno nel resto d’Italia. Nel pomeriggio sviluppo di rovesci e temporali su Alpi, Prealpi, Piemonte occidentale, zone pedemontane del Nordest, zone interne del Sud e rilievi della Calabria; tra il tardo pomeriggio e la sera sarà coinvolta anche parte della Lombardia occidentale. Temperature stazionarie o al più in lieve aumento: massime pomeridiane in generale tra 27 e 32 gradi. Ancora un po' di Maestrale su medio-basso Adriatico, Ionio orientale e intorno alle due Isole maggiori.



PREVISIONE PER DOMANI (VENERDI’)

Venerdì tempo soleggiato in gran parte del Paese. Un po' di nubi in più al Nordovest, soprattutto in Piemonte: qui, a ridosso dei rilievi, non si esclude qualche breve pioggia o rovescio pomeridiano. Venti deboli. Temperature in lieve aumento con valori ancora nella norma.



LA TENDENZA PER IL RESTO DELLA SETTIMANA

Il fine settimana si conferma soleggiato e caldo in tutto il Centrosud e, in parte, anche in Emilia Romagna e sull'alto Adriatico. Il resto del Nord verrà toccato dalla coda di una perturbazione atlantica in transito sull'Europa centrale, che darà luogo a qualche temporale in più nella seconda parte di sabato su Alpi, Prealpi con rischio di qualche sconfinamento nella Pianura Padana tra Piemonte, Lombardia, Triveneto ed Emilia. Domenica ancora tanto sole al Centrosud. Gli episodi di instabilità saranno maggiormente confinati al settore alpino, con pochi sconfinamenti verso le zone pedemontane in Piemonte e in Friuli. Nel resto della Val Padana e in Liguria, schiarite più durature rispetto al sabato.



Temperature in aumento, specialmente al Centrosud, con aumento anche della sensazione di afa. In particolare, tra domenica e la prima parte della prossima settimana assisteremo a una vera e propria intensa ondata di caldo al Sud e sulle Isole con punte addirittura fino a 37-38 gradi.



NOTIZIE DAL MONDO. DUE URAGANI RAGGIUNGERANNO NEI PROSSIMI GIORNI LE HAWAII: ISELLE DOMANI, JULIO TRA DOMENICA E LUNEDI'

L'uragano Iselle, attualmente di categoria 1, si sta avvicinando sempre più alle Hawaii, che dovrebbe raggiungere entro domani (venerdì). Venti medi tra i 130 e i 140 km/h. Poi Iselle andrà gradualmente indebolendosi, trasformandosi in tempesta tropicale. Julio, che ieri era una tempesta tropicale, come previsto si è ora trasformato in uragano di categoria 1. Venti medi intorno ai 120-130 km/h. L’uragano Julio dovrebbe raggiungere le Hawaii tra domenica e lunedì . Nei prossimi aggiornamenti maggiori dettagli sull'intensità di questo uragano.