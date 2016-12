19 maggio 2014 Meteo: mercoledì anteprima d'estate

con temperature in salita Un anticiclone nordafricano porterà mercoledì picchi di 31-32° C al Sud e sulle isole. Oggi molte nubi e poche piogge, ma attenzione alla zona tra il basso Piemonte e Liguria di Ponente

12:43 - Questa settimana vedrà protagonista il Nord Africa, dapprima con una perturbazione a forte componente nord-africana che interesserà brevemente parte del Paese, poi, da metà settimana, con l’espansione dell’omonimo anticiclone che favorirà una vera e propria anteprima d’estate con prevalenza di sole e picchi di temperatura fino a 30-32 gradi.