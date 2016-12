Meteo, in arrivo forti temporali

14:54 - "Già oggi l'alta pressione comincerà a indebolirsi: la giornata sarà quindi nel complesso bella, ma - afferma il meteorologo Andrea Giuliacci - con qualche nuvola in più e con temporali più numerosi sui rilievi, in estensione già nel corso della sera alle pianure del Nord per le prime infiltrazioni di aria fresca. Poi nel fine settimana le correnti fresche attraverseranno gran parte del Paese, accompagnate da temporali – a tratti anche di forte intensità – che bagneranno gran parte del Centronord e alcune zone del Sud.

"Il peggioramento del tempo - continua l'esperto - sarà accompagnato da un brusco calo termico al Nord (8/10 gradi in meno entro domenica) e al Centro (fino a 10 gradi in meno entro domenica); più lieve il calo al Sud, dove le temperature si abbasseranno più gradualmente. Il vortice di bassa pressione che si formerà sulla nostra Penisola porterà ancora un po' di instabilità all'inizio della prossima settimana, quando anche le temperature rimarranno piuttosto contenute".



OGGI SOLE, MA GIA’ TRA POMERIGGIO E SERA TEMPORALI IN AZIONE AL NORD E APPENNINO

Oggi al mattino un po' di nuvolosità al Nordest, ma in generale senza piogge; in prevalenza bello altrove. Nel pomeriggio alternanza fra sole e nuvole in gran parte del Paese: temporali possibili su Alpi, Pianura Lombardo-Veneta e zone appenniniche con possibili sconfinamenti nelle aree vicine. In serata rovesci e temporali sparsi su Alpi Occidentali, Lombardia, Veneto ed Emilia. Venti deboli, con locali rinforzi nelle aree temporalesche.



TEMPERATURE: ULTIMA GIORNATA DI CALDO AFOSO

Temperature massime in leggera diminuzione in gran parte del Centronord, Campania e Sardegna, ma in ogni caso ancora caldo afoso in tutta Italia, con valori quasi ovunque compresi fra 29 e 34 gradi.



Previsti 31°C a Aosta, Novara, Bolzano, Roma, Bari, Catania, Olbia, 32°C a Milano, Verona, Taranto, Sassari, 33°C a Firenze e Bologna.



ATTENZIONE: TRA QUESTA SERA E DOMANI FORTI TEMPORALI CON POSSIBILI GRANDINATE AL CENTRONORD

Tra questa sera e sabato le fresche correnti atlantiche, scontrandosi con l'aria calda e umida presente da giorni sul nostro Paese, daranno origine a forti temporali al Centronord. Questi temporali potranno essere accompagnati da grandine, forti raffiche di vento e possibili trombe d’aria. Le zone più critiche saranno Emilia Romagna, bassa Lombardia e basso Veneto.



WEEKEND: INSTABILE IN GRAN PARTE DEL PAESE. CROLLO TERMICO ANCHE DI 10°C AL NORD. CLIMA AUTUNNALE AL NORDOVEST

Sabato sull'Italia l’atmosfera sarà decisamente instabile, con nuvole su gran parte del Paese, anche se non mancheranno gli sprazzi di tempo soleggiato: nel corso del giorno rovesci e temporali soprattutto al Nord, con maggiore intensità e persistenza sul Nordovest (Alpi, Prealpi, Piemonte meridionale e Liguria). Nelle regioni del Centro rovesci e temporali sparsi (rimarrà un po’ ai margini la costa del Lazio). Al Sud instabilità nelle zone interne con rovesci e temporali soprattutto su Campania, Basilicata Centro-nord Puglia, zone interne della Sicilia e Sardegna (in mattinata). Un’altra zona ai margine dell’instabilità sarà l’alto Adriatico (la costa veneta e il Friuli Venezia Giulia).Venti moderati con il Maestrale sulla Sardegna, venti orientali in Val Padana.



Temperature in sensibile calo al Centronord. Domenica al Nordovest giornata piovosa, specie sul Piemonte ed Emilia Romagna, con piogge insistenti in particolare nel torinese, cuneese e sull’Appennino. Piogge più rare sull’ovest della Lombardia e sulle Alpi centrali. Nel Triveneto giornata discreta, con nuvole alternate a parziali schiarite. Nelle regioni del Centro giornata di spiccata instabilità fin dal mattino con il rischio irregolare di rovesci e temporali sparsi. Al Sud al mattino situazione tranquilla e anzi su Ionio e Sicilia prevalenza il sole.



Nel pomeriggio temporali isoalti su zone interne di Campania, Basilicata, Puglia centro-settentrionale, monti della Calabria e delle Isole con interessamento delle coste del crotonese e del nord-est della Sardegna. Giornata ventosa con venti moderati da est sull’alto adriatico, Tramontana in Liguria, occidentali su Tirreno e isole. Temperature in calo sulle aree di maltempo.



BRUSCO CALO TERMICO AL CENTRONORD

Il calo termico sarà davvero sensibile: passeremo dai picchi di 35-36°C di ieri a valori inferiori di 10-15°C: ad esempio a Milano si passerà dai 35°C di giovedì ai 24°C di domenica, a Brescia e Firenze da 36°C a 26°C, a Bologna da 35°C a 24°C, a Roma da 34°C a 26°C.



Attenzione: nella’arco del fine settimana potrebbero accumularsi ingenti quantità di pioggia in queste zone: cuneese, montagne del torinese e nell'area dell’Appennino emiliano occidentale. Probabili accumuli anche superiori ai 100 mm.



TENDENZA: INSTABILITA’ PER BUONA PARTE DELLA SETTIMANA, ANDRA’ MEGLIO NEL WEEKEND

Questa area di instabilità ci farà compagnia per alcuni giorni, almeno fino alla giornata di giovedì, con episodi temporaleschi alternati a momenti più tranquilli. Le temperature in calo anche al Sud in modo sensibile a inizio settimana. Le temperature rientreranno così nelle medie stagionali o, al Nord, lievemente al di sotto.



Da venerdì 20 giugno nuova possibile rimonta dell’Anticiclone. Il weekend del 21-22 si prospetta quindi all'insegna nuovamente di tempo estivo con tanto sole e temperature in aumento. Ricordando che il 21 giugno cadrà il solstizio d’estate, che segna l’inizio dell’estate astronomica (comunemente considerato l’inizio dell’estate), possiamo dire che quest’anno l’estate inizierà con tanto sole e clima estivo.



METEO MONDIALI: L’ITALIA A MANAUS IN LOTTA CONTRO L’UMIDITA’. COSTO METABOLICO MOLTO ELEVATO

La prima partita dell'Italia ai Mondiali 2014 in Brasile si giocherà contro l'Inghilterra sabato 14 giugno presso l'Arena Amazonia di Manaus alle ore 18:00 locali (sarà mezzanotte in Italia). Le previsioni meteo al momento indicano cielo poco nuvoloso, temperature percepite fino a 32-33°C, umidità tra il 66% e l'84%.



Sarà decisivo l’impatto del fattore climatico sull'organismo dei giocatori. L'alta umidità infatti richiede risorse fisiche maggiori: ciò porta ad un maggior rischio di ipertermia e disidratazione. Per i calciatori in campo il costo metabolico sarà molto elevato, con il rischio di maggior lentezza e minore lucidità e con possibili tempi di recupero più lunghi del normale.