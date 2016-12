29 aprile 2014 Meteo, in arrivo forte maltempo a Nord Attesi forti rovesci e temporali in particolare su Piemonte orientale, Lombardia, Emilia, Veneto occidentale, Trentino Alto Adige, alta Toscana e Liguria. Forti gli sbalzi termici, soprattutto al Nordovest. A Torino si passerà dai 14° ai 21, a Milano da 12° a 22. Tweet google 0 Invia ad un amico

12:07 - Oggi tempo in parziale miglioramento al Centronord, mentre al Sud rimarrà una certa instabilità con il rischio di qualche temporale. Domani forte maltempo al Nord per il passaggio della nona perturbazione del mese che si estenderà rapidamente verso le regioni centrali nel corso della giornata. Sono attesi forti rovesci e temporali in particolare su Piemonte orientale, Lombardia, Emilia, Veneto occidentale, Trentino Alto Adige, alta Toscana e Liguria.

Tempo in netto miglioramento per la giornata di giovedì 1° maggio quando si potranno toccare punte di 25 gradi in molte zone.



OGGI PARZIALE TREGUA AL CENTRONORD, ANCORA INSTABILE AL SUD PENINSULARE

Oggi tempo in miglioramento al Centronord con alternanza di schiarite e annuvolamenti. Ampie schiarite resisteranno sulle Isole maggiori, mentre nelle altre regioni ci saranno più nuvole accompagnate da piogge e rovesci, al mattino in Emilia Romagna, Nordest, medio Adriatico, basso Lazio e gran parte del Sud tranne le zone ioniche. Nel pomeriggio rovesci e temporali al Sud, anche forti sulle zone tirreniche, meno probabili in Puglia; alcuni temporali potranno svilupparsi anche lungo l’arco alpino e sull’Appennino centro-settentrionale, in parziale sconfinamento verso le pianure del Nordest.



Nella notte nuovo peggioramento al Nordovest con rovesci e temporali su Piemonte e Lombardia. Insistono intensi venti di Maestrale su Tirreno, Isole e basso Ionio.



TEMPERATURE: MONTAGNE RUSSE AL NORDOVEST, ANCHE 10°C IN PIU’ NEL GIRO DI 24 ORE

Le temperature massime saranno in rialzo al Nord e in Toscana, con valori in generale compresi fra 17 e 22 gradi. Gli sbalzi termici saranno più forti e sensibili al Nordovest. A Torino si passerà dai 14°C di ieri pomeriggio ai 21°C previsti oggi, a Milano da 12°C a 22°C.



MERCOLEDI’ FORTE MALTEMPO AL NORD. COINVOLTO ANCHE IL CENTRO DAL POMERIGGIO

Domani la perturbazione numero 9 in arrivo dalla Francia coinvolgerà nella mattinata quasi tutto il Nord, tranne l’estremo Nordest (Friuli Venezia Giulia), e alta Toscana. Nel pomeriggio l’area instabile si estenderà anche a Umbria Marche, Abruzzo, Molise e zone interne del Lazio e anche la Campania. Le zone tirreniche rimarranno ai margini del peggioramento. Roma potrebbe essere coinvolta da una seconda fase instabile nella notte tra mercoledì e giovedì (così come la bassa Toscana ). A fine giornata attenuazione generale del maltempo e tendenza ad ampie schiarite a iniziare dal Nordovest.



Attenzione: saranno possibili forti fenomeni a carattere di rovescio e temporale, perché arriverà aria fredda in quota che si scontrerà con l’aria più mite presente. Le zone a rischio forti rovesci saranno soprattutto Piemonte orientale, Lombardia, Emilia, Veneto occidentale, Trentino Alto Adige, alta Toscana e Liguria con accumuli in 24 ore anche di 40- 50 mm.



Nel resto Sud e nelle Isole non avremo piogge ma nuvolosità variabile con schiarite più ampie nella mattinata. Su alta Calabria tirrenica, Puglia settentrionale, Campania solo qualche pioggia locale. Soffierà un forte Libeccio sul mar Ligure e alto Tirreno, venti moderati occidentali su medio basso Tirreno e isole. Le temperature subiranno un nuovo calo al Nord e alta Toscana, anche nell’ordine di 8- 10°C al Nordovest. Lieve aumento invece al Centrosud.



1° MAGGIO TEMPO BUONO, WEEKEND PIU’ INSTABILE E VARIABILE

Giovedì 1° maggio sarà una giornata nel complesso buona con qualche strascico di instabilità tra Appennino centrale e Sud peninsulare, con qualche locale rovescio pomeridiano nelle zone interne e sulla Puglia meridionale. Maggiore alternanza di sole e nuvole nel resto d’Italia. Nel pomeriggio non si esclude qualche locale rovescui su Alpi, fascia prealpina e Appennino emiliano. Temperature in rialzo anche sensibile al Nord. Ventoso per venti da ovest nordovest su medio adriatico Sud e Isole.



Nel corso della notte inizia un nuovo peggioramento al Nordovest per l’ingresso di un nuovo vortice che condizionerà il tempo nei giorni successivi. Venerdì condizioni di maltempo in gran parte del Centronord; fase asciutta al Sud con le schiarite più ampie su Ionio, Calabria e Sicilia. Sabato verrà coinvolto dalle piogge sparse anche il Sud, specie il versante tirrenico. Tempo ancora instabile al Centro e in Sardegna e piuttosto piovoso in molte zone del Nord, specie tra est Lombardia e Nordest. Domenica tendenza a un miglioramento al Nord e medio Tirreno, area più instabile tra Sud e Sicilia. Nuovo calo termico venerdì al Nord medio tirreno e Sardegna, tra sabato e domenica nel resto del Centrosud.