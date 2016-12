15 maggio 2014 Meteo, il Sud dominato dall'instabilità

10:48 - La circolazione di bassa pressione posizionata sulla Penisola Balcanica influenza ancora il tempo dell’Italia: un nuovo impulso di aria fredda presente al suo interno attraverserà il Centro-Sud, rinnovando condizioni di marcata instabilità in particolare nelle regioni adriatiche e meridionali tra questa sera (giovedì) e domani (venerdì). Al Nord la situazione resterà più tranquilla con solo qualche annuvolamento passeggero.

Almeno fino a domani (venerdì) sul nostro Paese continueranno ad affluire correnti settentrionali che manterranno le temperature su valori contenuti al Centro-Sud, anche leggermente sotto le medie, mentre al Nord i venti di ricaduta dalle Alpi faranno sì che le massime supereranno i 20 gradi quasi ovunque. Il fine settimana inizierà con un sabato ancora un po’ instabile al mattino al Sud, nel pomeriggio un po’ lungo tutto l’Appennino e su Alpi occidentali e Prealpi. Domenica finalmente tempo più stabile al Centro-Sud e nel complesso soleggiato. Il rischio di locali rovesci e temporali sarà confinato ad Alpi e Prealpi con un po’ di nuvole estese anche alle vicine pianure.



PREVISIONI PER OGGI (GIOVEDI') - Al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte d’Italia. Nel corso del pomeriggio sviluppo di locali e brevi rovesci su basso Lazio, zone interne della Campania, Appennino Lucano, alta Calabria, zone interne delle Isole con sconfinamenti verso le coste meridionali orientali. Tendenza ad aumento della nuvolosità nelle regioni orientali con piogge e rovesci, al più tardi in serata su Marche meridionali, Abruzzo, Molise e nord della Puglia. In queste zone fenomeni localmente anche intensi nella notte con quota neve in calo sull'Appennino fin verso 1200-1300 metri. Dalla sera deboli nevicate nel nord dell’Alto Adige fino 1200 metri.

Temperature massime in leggero rialzo al Sud, pressoché stazionarie altrove, al più in leggero calo al Nord. Di seguito qualche valore previsto per oggi: 13° C a Campobasso, 15° C Potenza, 17° C Trieste, L’Aquila, 18 gradi per Ancona, Rimini, Pescara, Bari, Brindisi, 19° C ad Aosta, Bolzano, Perugia, Rieti, Viterbo, Catanzaro, Lecce, Palermo, 20° C a Cuneo, Udine, Venezia, Taranto, 21° C a Piacenza, Bologna, Imperia, Torino, Roma, Napoli, Lamezia, Messina, Alghero, 22° C a Bergamo, Milano, Novara, Treviso, Verona, Firenze, Grosseto, Pisa, Crotone, Reggio Calabria, Cagliari, Olbia, Sassari, 23° C a Brescia, Trento e Catania.



ATTENZIONE AI VENTI - Oggi molto ventoso al Sud e nelle Isole per venti di Maestrale, con raffiche anche da 70-80 km/h su Basso Adriatico e Canali delle Isole. Ventoso anche al Nord. Già stamattina alle 8:00 sono ad esempio state registrate raffiche di vento intorno ai 65 km/h nella provincia di Brindisi.



PREVISIONI DOMANI (VENERDI') - Venerdì al Nord-Ovest cielo sereno o poco nuvoloso. Al Nord-Est e in Sardegna cielo irregolarmente nuvoloso, ma con precipitazioni solo nel nord dell’Alto Adige, nevose fino a 1200 metri. Altrove cielo da nuvoloso a coperto, con precipitazioni su regioni adriatiche, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. I fenomeni saranno più intensi e localmente anche insistenti lungo la fascia costiera, tra Molise e Puglia e al mattino anche in Abruzzo. Sempre al mattino ancora neve in Appennino su Abruzzo e Molise fin verso 1200-1300 metri. Tendenza in serata ad attenuazione delle precipitazioni. Ancora ventoso per venti settentrionali, più intensi lungo l’Adriatico. Temperature massime in rialzo al Nord, più sensibile al Nord-Ovest dove si toccheranno i 25-26° C; in calo sul Medio Adriatico e al Sud e inferiori ai 20° C. Lungo l’Adriatico non si andrà oltre i 15° C e il freddo sarà accentuato dall’intensa ventilazione da nord.



ANDRA' UN PO' MEGLIO NEL WEEKEND, IN PARTICOLARE DOMENICA - La circolazione depressionaria tenderà ad esaurire i suoi effetti nel corso del fine settimana. Avremo una situazione di spiccata variabilità con qualche episodio di instabilità attorno ai rilievi. Sabato ancora piogge residue al Sud, zone interne appenniniche e rilievi del Nord ma si tratterà comunque di fenomeni meno diffusi e almeno per il Centro-Nord limitati alle ore pomeridiane. Domenica la giornata sarà generalmente migliore con instabilità circoscritta alle zone alpine e prealpine e con sconfinamenti verso zone pedemontane di Piemonte, Veneto e Friuli. Dopo il calo di questi giorni avremo un rialzo delle temperature sulle regioni adriatiche e al Sud. I venti che sabato soffieranno ancora localmente moderati da Nord, tenderanno a smorzarsi e a disporsi domenica da Sud-Sud-Est.