8 settembre 2014 Meteo, il sole splende fino a martedì Da mercoledì ritorneranno le piogge e temporali soprattutto al Nord. Anche le temperature massime subiranno un calo sensibile Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:48 - "Finalmente la situazione è migliorata anche al Sud e in Puglia grazie al ritorno dell’alta pressione che in questo inizio di settimana riporterà condizioni molto più stabili, con giornate in gran parte soleggiate e temperature tipiche da fine estate. Non durerà molto perché - afferma il meteorologo Daniele Izzo - già a metà settimana il tempo tornerà a peggiorare per l’arrivo di una intensa perturbazione dal nord Europa che, tra mercoledì e venerdì, attraverserà molte zone dell’Italia, a iniziare dal Nord. Anche le temperature massime subiranno un calo sensibile".

OGGI PREVALENZA DI SOLE. EPISODI INTABILI SOPRATTUTTO SULL’APPENNINO CENTRO-MERIDIONALE. NUBI ALTE SULLE ISOLE

La giornata di oggi sarà in gran parte soleggiata e stabile sull'Italia. Al mattino da segnalare un po' di nuvolosità irregolare ed innocua al Nord, sull'alta Toscana, nel nord della Campania e nel sud della Calabria. Nel pomeriggio nubi in temporaneo aumento sui rilievi con isolate precipitazioni su Alpi centro-orientali, Alpi marittime e Appennino meridionale, ma con rapido miglioramento in serata. Tempo per lo più soleggiato sulle pianure del Nord Italia, lungo le coste della Penisola e nelle due Isole maggiori; un po' di nubi alte transiteranno però su Sardegna e Sicilia. Maestrale da debole a moderato su basso Adriatico.



CLIMA ESTIVO: PICCHI DI 31°C IN SARDEGNA

Temperature senza notevoli variazioni: massime pomeridiane in generale tra 25 e 28 gradi con punte di 29-30 in Sicilia e Sardegna. Valori localmente sopra la norma, ma senza eccessi. Previsti nel pomeriggio 27°C a Torino, 28°C a Milano, Bologna, Verona e Napoli, 25°C ad Ancona, 30°C a Firenze, Roma e Sassari, 31°C ad Alghero.



MARTEDÌ TEMPO BUONO E CALDO AFOSO AL NORD, MA TRA LA SERA E LA NOTTE ARRIVA IL PEGGIORAMENTO A INIZIARE DAL NORDOVEST

Martedì al Centrosud e Isole tempo buono con cielo sereno o poco nuvoloso, da segnalare solo addensamenti nuvolosi in Appennino con brevi rovesci nelle zone appenniniche tra Abruzzo e Calabria. Al Nord inizialmente tempo buono, con cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso. Fino a metà pomeriggio il sole si farà vedere soprattutto in Pianura Padana e in costa. Nella seconda parte del giorno si accentuerà l'instabilità su Alpi e Prealpi con i primi isolati rovesci, segno dell’imminente arrivo della perturbazione nr. 2 di settembre. Tra la sera e la notte tendenza a peggioramento con il rischio di rovesci e temporali anche in Pianura Padana, su Piemonte, Lombardia, Emilia occidentale, e più tardi anche sulle coste dell’Alto Adriatico. Temperature stazionarie o in lieve aumento: sarà infatti una giornata calda e afosa al Nord. La regione più calda sarà la Sardegna, anche grazie allo Scirocco, con picchi di 33-34°C.



MERCOLEDÌ GIORNATA DI MALTEMPO AL NORD, IN ESTENSIONE DAL POMERIGGIO A PARTE DEL CENTRO. CALO TERMICO SENSIBILE

Mercoledì questa perturbazione porterà una giornata di maltempo al Nord, con piogge su quasi tutte le regioni e anche, già nel pomeriggio, su Marche Umbria, Toscana e zone interne del Lazio. Attenzione perché, anche a causa dei forti contrasti termici con l’aria piuttosto calda e umida presente al suolo e quella più fresca e instabile al seguito della perturbazione, localmente ci sarà la possibilità di temporali anche intensi. La giornata sarà invece discreta al Sud, anche se nella notte arriverà qualche pioggia a iniziare dalla Campania. Le temperature massime saranno in calo piuttosto sensibile al Nord, proprio a causa del maltempo. Giovedì verranno coinvolti dal peggioramento, oltre al Nordest ed Emilia Romagna, sopratutto il Centro Italia, meno diffusamente il Sud. Nel fine settimana la perturbazione dovrebbe allontanarsi ed esaurire i suoi effetti, lasciando spazio così a un miglioramento graduale del tempo.