6 giugno 2014 Meteo, è arrivata finalmente l'estate Le temperature potranno raggiungere anche i 33-35 gradi. Questa prima ondata di caldo della stagione grazie all'Anticiclone Nordafricano che rapidamente determinerà un'impennata della colonnina di mercurio

23:41 - "Prende il via proprio in queste ore la prima ondata di caldo della stagione grazie all'Anticiclone Nordafricano che rapidamente determinerà un'impennata delle temperature e, contemporaneamente, favorirà condizioni di bel tempo in tutto il Paese. In aggiunta - dice il meteorologo Flavio Galbiati - per la gioia degli amanti della bella stagione, i dati attualmente a nostra disposizione lasciano intravedere con sufficiente attendibilità una persistenza di questa situazione estiva anche nel corso della prossima settimana con temperature fino a 33-35 gradi e il primo caldo afoso nelle pianure".

"Per chi approfitterà del bel tempo per recarsi al mare o in montagna - sottolinea l'esperto- si consiglia di esporsi al sole con cautela e adeguatamente protetti in quanto la radiazione solare e in particolare quella UV è molto intensa in questo periodo dell'anno".



PREVISIONI PER OGGI (VENERDI’)

Oggi tempo in prevalenza soleggiato in tutta l'Italia, a parte qualche annuvolamento al Nordovest con il rischio di temporali serali solo sulle Alpi occidentali; nubi sparse in sviluppo nelle ore più calde anche nel resto dell'arco alpino e lungo l'Appennino. Qualche velatura in arrivo anche sulla Sardegna.



Temperature in aumento, con punte massime tra 27 e 30 gradi; picchi di 32 gradi in Sardegna. Venti deboli, con rinforzi di Maestrale nel basso Adriatico e di Scirocco in Sardegna.



ATTENZIONE: NEI PROSSIMI GIORNI INDICE UV MOLTO ELEVATO. PRUDENZA NELL’ESPOSIZIONE AL SOLE

Visto che molti approfitteranno del tempo previsto per il prossimo fine settimana per recarsi al mare, in montagna, al lago, si raccomanda prudenza nell'esposizione al sole: la radiazione solare infatti, in particolare quella ultravioletta, sarà molto intensa. L'indice UV nei prossimi giorni risulterà tra 8-9, rientrando dunque nella classificazione di "molto elevato".



ARIA AFRICANA IN ARRIVO SUL NOSTRO PAESE

Si conferma entro il fine settimana il progressivo rinforzo dell'alta pressione protesa dal Nord Africa verso il Mediterraneo centro-occidentale in graduale estensione oltralpe fino alla Germania e al Baltico i primi giorni della prossima settimana. Ne deriverà un’ondata di caldo che potrebbe durare anche una settimana con uno scarto dalle medie stagionali che sarà più accentuato al Centronord e in Sardegna; qui diffusamente si supereranno i 30 gradi e nelle valli avremo i primi episodi di caldo afoso. Nelle nostre regioni meridionali, invece, le temperature risulteranno più vicine alla norma. Questo caldo non riguarderà soltanto la nostra Penisola: anche nella Francia orientale, nei Paesi alpini e in Germania arriverà il primo caldo estivo con punte anche oltre 30 gradi.



PREVISIONI PER IL FINE SETTIMANA

Sabato tempo soleggiato su tutto il Paese. Da segnalare soltanto occasionali temporali pomeridiani di calore sui rilievi dell’Alto Adige e sull’Appennino centrale. Temperature, sia nei valori minimi che massimi, in generale aumento di 1-3 gradi.



Domenica sole da Nord a Sud, nelle ore più calde del giorno locali annuvolamenti sulle zone alpine, specialmente quelle occidentali, ma con basso rischio di brevi acquazzoni. Temperature in ulteriore, lieve aumento con le prime punte fino a 33-34 gradi soprattutto al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna.



LA TENDENZA PER LA PROSSIMA SETTIMANA: PROSEGUE IL TEMPO ESTIVO DAPPERTUTTO CON CALDO A TRATTI ANCHE AFOSO

Per quanto riguarda il tempo della prossima settimana, si manterranno condizioni di tempo estivo con tanto sole dappertutto e caldo a tratti anche afoso. Aumenterà soltanto il rischio di isolati temporali di calore pomeridiani e serali nelle zone alpine e all’estremo Sud (Appennino meridionale e rilievi della Sicilia).



In particolare, le zone dove farà più caldo saranno le regioni settentrionali, le regioni tirreniche e la Sardegna: qui si potranno toccare i 34-35 gradi. Valori un po’ più contenuti lungo l’Adriatico e all’estremo Sud grazie ad una leggera ventilazione settentrionale.