6 marzo 2014 Meteo, da domani tornano il sole e il tempo mite al Nord e sul Medio Tirreno Oggi ancora piogge al Sud e sul Medio Adriatico. Nel weekend il bel tempo si espanderà su tutta la Penisola

11:25 - Oggi ancora piogge, accompagnate da neve in montagna, al Sud e Medio Adriatico per l'insistere di un vortice depressionario posizionato sulle nostre regioni meridionali, mentre al Nord il tempo sarà nel complesso bello grazie all'espansione dell'Anticiclone delle Azzorre. Nell'ultima parte della settimana, fra venerdì e domenica, il vortice depressionario gradualmente si indebolirà, mentre l’alta pressione dell’Anticiclone delle Azzorre guadagnerà terreno sulla nostra Penisola.

"Le piogge quindi si attenueranno e interesseranno le regioni meridionali e, fino a sabato, in fasi temporanee anche il medio Adriatico. Al Nord e sul medio Tirreno tempo decisamente più soleggiato con temperature piuttosto miti", afferma il meteorologo Giovanni Dipierro.



PREVISIONE PER OGGI - Oggi ampie schiarite su Alpi, Nordovest e coste toscane. Annuvolamenti irregolari e innocui sull’alto Adriatico e sul resto del medio Tirreno. Nubi più compatte nel resto del Centrosud con piogge sparse o locali rovesci su Ionio, Calabria e Sicilia. Deboli nevicate sull’Appennino centro-meridionale oltre 1000-1300 metri, qualche pioggia isolata in mattinata anche sul medio Adriatico e qualche rovescio pomeridiano in Sardegna. Temperature massime in lieve calo nel versante adriatico della Penisola, stazionarie o in leggero aumento altrove. Ventoso al Centrosud per freschi venti nord-orientali.



PREVISIONE PER DOMANI - Venerdì sole al Nordovest, su Triveneto e Toscana, poche nuvole anche su Emilia Romagna, Umbria, Lazio e Sardegna, nuvolosità variabile più importante nel resto del Centrosud con locali piogge o rovesci su alto Ionio, Basilicata, Calabria e Sicilia nord-orientale; limite della neve su Appennino lucano e Sila oltre i 1200-1400 m. Fenomeni in attenuazione in serata. Temperature massime stabili o in lieve rialzo, specie su settore alpino e regioni centrali. Insiste una ventilazione localmente moderata al Centrosud.



SOLE E CLIMA MITE, ANCORA INSTABILITA' NEL MEDIO ADRIATICO - Il vortice di bassa pressione, posizionato tra il Sud e lo Ionio, faticherà ad esaurirsi: soltanto nel fine settimana, spostandosi lentamente verso Est, andrà perdendo d’intensità. Sabato, in particolare, rischio di temporanee fasi instabili sul settore del Medio Adriatico (soprattutto nella prima parte del giorno tra Marche meridionali e Molise), al Sud e in Sicilia (in particolare, Basilicata, Calabria e Sicilia nella seconda parte del giorno). Il tutto in generale esaurimento a fine giornata. Tempo all'insegna del sole e del clima mite invece al Nord, sul Medio-Alto Tirreno e in Sardegna con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso grazie al rinforzo di una vasta e tenace area di alta pressione.



DA DOMENICA ATTENUAZIONE DELL'INSTABILITA' ANCHE AL SUD - Domenica ulteriore attenuazione dell’instabilità anche al Sud dove, nonostante la presenza ancora di alcuni annuvolamenti sparsi, la probabilità di precipitazioni risulterà decisamente più bassa. Per quanto riguarda le temperature del weekend al Nord, in Sardegna e nelle regioni tirreniche i valori saranno per lo più compresi tra 14 e 18 gradi, al Sud tra 14 e 17 gradi mentre nelle regioni adriatiche avremo qualche grado in meno (13-15 gradi) proprio per la presenza del vortice di bassa pressione che trascinerà aria un po’ più fresca. In particolare, le massime sabato non subiranno grandi variazioni, mentre domenica aumenteranno (rialzo più sensibile al Nord, dove potremmo anche toccare i 20 gradi). Weekend ventoso al Centrosud per venti di Tramontana o di Grecale. Il tempo potrebbe essere bello con un clima primaverile per tutta la prossima settimana al Nord, su Toscana e Sardegna grazie a un ulteriore rinforzo di questa vasta area anticiclonica che posizionerà il suo baricentro nel cuore dell’Europa. Proprio per questa sua collocazione geografica, questo tipo di alta pressione viene generalmente definita “Anticiclone Europeo”. Ai margini di questa situazione di tempo stabile si troveranno le regioni adriatiche e il Sud: queste zone resteranno esposte alle correnti fredde che nel corso della settimana investiranno l’Europa orientale e i Balcani, con un clima più freddo (addirittura, in alcuni casi, temperature inferiori alle medie) e qualche episodio di instabilità.