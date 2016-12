27 maggio 2014 Meteo, continua una settimana all'insegna dell'instabilità ma non fredda Improvvisi acquazzoni soprattutto al Centro-Nord. Da mercoledì sera temporali anche al Sud. Ma le temperature restano gradevoli e nella norma Tweet google 0 Invia ad un amico

11:14 - Fresche correnti atlantiche in questa parte centrale della settimana continueranno a scorrere sulla nostra Penisola favorendo un po’ di instabilità che, soprattutto al Centro-Nord, porterà momenti nuvolosi e improvvisi acquazzoni, mentre le temperature rimarranno gradevoli, in generale nella norma.

OGGI ALTRA GIORNATA INSTABILE AL CENTRO-NORD - Al mattino nuvoloso al Nord e regioni centrali tirreniche, più sole che nuvole nel resto d’Italia: rovesci e temporali sparsi sulle Alpi e, a carattere più isolato, su Pianura Lombardo-Veneta, Friuli, Venezia Giulia, Levante Ligure, interno della Toscana e Umbria. Nel pomeriggio ancora rovesci e temporali sparsi su zone alpine e prealpine; alternanza tra sole e nuvole nel resto d’Italia, con isolati rovesci o temporali su Piemonte, Veneto, Friuli, Venezia Giulia e zone interne del Centro. I temporali dalla fascia tirrenica nel corso delle ore si sposteranno verso l’Adriatico, in particolare verso le Marche. In serata l’instabilità si attenuerà, con qualche pioggia che potrebbe insistere all’estremo Nordest. Nella notte qualche rovescio tra Levante ligure e alta Toscana. Moderati venti occidentali o di Maestrale sui mari di ponente.



TEMPERATURE GRADEVOLI E NELLA NORMA - Temperature massime in generale stazionarie o in leggero calo sulle Alpi, al Centro e in Campania In aumento su Puglia, Calabria e Sicilia. Previsti nel pomeriggio 21° C a Torino, Genova, Trento e Roma, 22° C a Bologna, Ancona e Sassari, 23° C a Milano, Firenze, Olbia, 24° C a Cagliari e Verona, 25° C a Brindisi, Messina e Lamezia, 26° C a Bari e Lecce, 27° C a Catania e 28° C a Taranto.



MERCOLEDI' TEMPORALI IN SERATA ANCHE AL SUD - Mercoledì si replica, con una nuova giornata instabile al Centro-Nord. Al mattino situazione abbastanza tranquilla, tranne che su Levante ligure e alta Toscana dove potrebbe rimanere un po’ di instabilità. Nel pomeriggio aumenta il rischio di temporali al Nord con molte nuvole accompagnate da rovesci e temporali sulle zone alpine. Improvvisi acquazzoni o temporali su Lombardia, Triveneto, Emilia, Romagna e Marche.



Dal pomeriggio, a causa dell’avvicinarsi di una perturbazione nordafricana, le nubi aumenteranno con qualche rovescio o temporale sulla Sicilia centro-settentrionale, poi tra sera e notte verranno coinvolte anche la Calabria, il Salento e la zona del Golfo di Taranto con temporali anche forti specialmente sulla Calabria. Temperature massime in leggero rialzo al Nord, senza grandi variazioni altrove.



TENDENZA: ATMOSFERA INSTABILE PER DIVERSI GIORNI - L’atmosfera rimarrà instabile per due ragioni: la prima è l’assenza di una struttura di alta pressione che protegga il Paese. La seconda è dovuta alle correnti atlantiche che trasportano aria fresca in quota e che contrastano con l’aria più calda presente nei bassi strati favorendo la formazione dei temporali anche in assenza di vere e proprie perturbazioni. Anche giovedì e per tutto il resto della settimana avremo condizioni di spiccata variabilità con una continua alternanza di schiarite e annuvolamenti in tutto il Paese. Inoltre una piccola perturbazione nordafricana avrà effetti al Sud. Giovedì possibilità di rovesci e temporali su tutti i rilievi con sconfinamenti possibili sulle vicine pianure del Nord, zone interne e pianeggianti della Toscana, del basso Lazio, ma anche Campania, Puglia, zona del Golfo Taranto, coste di Liguria e alta Toscana Nel corso della serata l’instabilità si attenuerà. Questa condizione di forte variabilità potrebbe proseguire anche fino ai primi giorni di giugno. (Maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti)