19:15 - Entro dicembre via dei Fori Imperiali a Roma "diventerà per sempre percorribile solo da mezzi Atac", oltre a bici e pedoni. Lo ha annunciato il sindaco della Capitale, Ignazio Marino, in una telefonata a un cittadino. Il 28 giugno sulla via era stata introdotta una disciplina della viabilità sperimentale: la strada era stata chiusa al traffico privato per due mesi, poi la misura stata prorogata fino al 25 ottobre.