Mamma tifoso ferito: folle violenza

13:43 - "Come mamma voglio dire innanzitutto che per nessun motivo si deve usare la violenza perché mio figlio ama la vita, ama lo sport e non è andato lì per essere ucciso". Lo dice Antonella Leardi, la mamma di Ciro Esposito il tifoso del Napoli ferito gravemente fuori dallo stadio Olimpico a Roma. "Non doveva succedere è una follia", aggiunge. Poi una buona notizia: "Ciro si è svegliato. Andiamo cauti ma ci hanno detto che si è svegliato".