19:01 - Un treno è deragliato, con ogni probabilità a causa del maltempo, in provincia di Viterbo. E' accaduto alle porte della città, tra le stazioni di Tre Croci e Tobia, della linea locale per Roma. Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Non ci sono feriti a causa del deragliamento, ma una persona è stata colta da malore.