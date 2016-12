15:54 - Un treno è deragliato in provincia di Viterbo, tra le stazioni di Tre Croci e Tobia, sulla linea locale che collega la città con Roma. A provocare l'incidente sono state, con ogni probabilità, le forti piogge che si stanno abbattendo in queste ore sul Lazio. Per i soccorsi sono arrivati sul posto i vigili del fuoco e gli uomini del 118. Sembra che non ci siano feriti, ma una persona è stata colta da malore.