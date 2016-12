21:22 - Dopo il violento nubifragio che si è abbattuto oggi su Roma e su parte del Lazio, la situazione non sembra destinata a migliorare nelle prossime ore. La Protezione Civile della Capitale ha infatti dichiarato l'allerta meteo per lunedì e per le prime ore di martedì. "Si prevedono - si legge nella nota - rovesci di forti intensità, possibili grandinate, forti raffiche di vento e frequente attività elettrica".