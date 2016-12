Madre ultrà, appello per avvocato

10:08 - "Se qualcuno ha un po' di cuore ci mandasse un avvocato per tutelare mio figlio perché noi non abbiamo la possibilità economica". Lo dice Antonella Leardi, la madre di Ciro Esposito, il tifoso del Napoli che è stato ferito sabato e che ora si trova ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. "Solo oggi - ha spiegato - ho saputo che mio figlio al quale hanno sparato si trova in stato di arresto per rissa e viene trattato come un delinquente".