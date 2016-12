Lite viabilità, gli rompono naso

10:44 - L'hanno colpito con una testata che gli ha rotto il naso, hanno picchiato la sua fidanzata e quindi, armati di spranga, hanno minacciato entrambi dopo una lite per motivi di viabilità a Marino, nei Castelli Romani. I due aggressori, un 53enne di Grottaferrata e un 70enne romano già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dalla polizia per lesioni aggravate. La vittima, un 28enne romano, e la fidanzata sono stati accompagnati in ospedale.