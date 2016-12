20 maggio 2014 Le stanze di papa Francesco Suscitò clamore la decisione del pontefice Francesco di non vivere nei lussuosi appartamenti del Palazzo Apostolico, bensì nei più modesti alloggi della residenza di Santa Marta, dove regolarmente vi dimorano una decina di sacerdoti e vescovi. Nulla al confronto dell'attico del cardinale Bertone Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:05 - Il Papa scelse uno degli alloggi nel più modesto Santa Marta. l'edifico, costruito nel 1996, dispone di 106 camere e altre 22 singole. E' dimora di una decina di sacerdoti e di alti prelati che lavorano in Vaticano. Metà delle stanze sono messe a disposizione di cardinali e vescovi in visita a Roma in occasioni di eventi importanti. Stanze di buon gusto, ma lontane dal lussuoso attico del cardinale Bertone, al centro di diverso polemiche.