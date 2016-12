Lazio, due donne morte in montagna

20:04 - Due escursioniste sono morte nel Lazio in due diversi incidenti. Sul monte Gemma, a Supino (Frosinone), una sessantenne è deceduta dopo essere caduta in un dirupo mentre stava facendo attività fisica con amici. L'altro incidente è avvenuto sul monte Acuto, in provincia di Latina. Inutile l'intervento dell'eliambulanza.

Le vittime, entrambe di 60 anni, avevano approfittato della domenica di sole per fare un'escursione in montagna insieme con alcuni amici. Forse per una distrazione o per un malore sono entrambe finite in un dirupo.



Secondo le prime informazioni la donna deceduta a Monte Acuto sarebbe caduta dopo essere scivolata sul brecciolino di un percorso molto pericoloso.