Latina, branco cani assalta 2 donne

21:51 - Due donne sono state aggredite da due rottweiler e da un pastore tedesco mentre passeggiavano in una frazione di Campo di Carne, nel comune di Aprilia, in provincia di Latina. Le donne, una romena di 20 anni e un'italiana di 38, sono state trasportate in codice rosso in ospedale, ma non sarebbero in pericolo di vita. Secondo i carabinieri i cani, che si trovavano in un'abitazione privata, sono usciti in strada passando attraverso un buco nella recinzione.