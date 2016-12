Ladri in casa della moglie di Emilio Fede

19:11 - Ladri in azione nella casa a Roma dell'ex senatrice Diana De Feo, moglie di Emilio Fede. All'interno dell'abitazione, in via Salita di Sant'Onofrio nella zona di San Pietro, sarebbero stati portati via denaro e gioielli. Ad accorgersi del furto la domestica che ha avvisato le forze dell'ordine.

I ladri avrebbero anche rovistato cassetti e scrivanie, ma il danno è ancora da quantificare. A quanto si è appreso non c'erano persone in casa durante il furto. A dare l'allarme al 112 è stata la domestica. Sono intervenuti i carabinieri della Stazione San Pietro e della sesta sezione Investigativa Rilievi.