19 marzo 2014 La Mussolini insieme al marito dopo lo scandalo: "Resta il padre dei miei figli" Nonostante la bufera baby squillo la senatrice non ha cacciato di casa Mauro Floriani. Come dimostrano le immagini di "Chi", prima di tutto viene la famiglia

10:48 - "E' pur sempre il padre dei miei figli". Così Alessandra Mussolini in un'intervista a "Chi" smentisce di aver cacciato di casa il marito, Mauro Floriani, dopo lo scandalo baby squillo. Floriani, ex ufficiale della Gdf, è accusato di prostituzione minorile per aver avuto rapporti a pagamento con due minorenni. Nonostante la bufera, la senatrice e i suoi 3 figli fanno quadrato intorno al capofamiglia, come dimostrano le immagini che ritraggono la Mussolini nel fine settimana insieme al marito.

I due, in apparenza sereni e sorridenti, la sera di sabato hanno assistito insieme alla partita di calcio del figlio. Poi, accompagnati dalla figlia maggiore, il giorno dopo si sono recati a seguire la messa nella parrocchia di Sant'Ippolito con la figlia più grande e il suo gruppo scout.



"Quello che è successo a mia figlia Alessandra? Sono le tempeste della vita. Ma Alessandra è forte e ce la farà". E' l'unico commento di Maria Scicolone, madre della Mussolini. Mentre la zia Sophia Loren non vuole pronunciarsi sulla questione.