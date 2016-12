5 giugno 2014 Incidente a Ciampino, aereo Ryanair urta contro un edificio: danni alla coda Il velivolo non era stato messo in sicurezza a causa degli scioperi Tweet google 0 Invia ad un amico

16:21 - Un aereo Ryanair ha riportato dei danni alla coda poiché non era stato messo in sicurezza. La foto del velivolo rotto è stata pubblicata su Twitter da Flightradar24 con la scritta: "Non volerà per un bel po'". Il mezzo ha urtato contro un edificio dei vigili del fuoco all'aeroporto di Ciampino, a Roma. All'aereo mancavano i cosiddetti "tacchi" agli pneumatici a causa degli scioperi degli operai GroundCare. Il velivolo probabilmente si è mosso a causa del vento e del dislivello dell'asfalto.