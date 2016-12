Imprenditrice scomparsa a Roma, il fratello indagato per stalking

18:46 - Claudio Giorlandino, il fratello di Mariastella, la titolare dei laboratori Artemisia scomparsa per alcuni giorni e rintracciata il 28 giugno a Pompei, è stato iscritto nel registro degli indagati per stalking. Il provvedimento risalirebbe alle scorse settimane e sarebbe scattato dopo alcune denunce presentate dall'imprenditrice al culmine di una vera e propria battaglia legale in famiglia, iniziata dopo la morte del padre, fondatore del gruppo.