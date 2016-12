20 luglio 2014 Il sindaco di New York De Blasio a Roma Il primo cittadino della Grande Mela è in viaggio in Italia con tutta la famiglia. Incontro in Campidoglio con il sindaco Ignazio Marino Tweet google 0 Invia ad un amico

21:09 - Viaggio di nove giorni in Italia nella terra degli avi. E' quello intrapreso dal sindaco di New York, Bill de Blasio, arrivato domenica mattina a Roma. Ad accompagnarlo l'intera famiglia: la moglie Chirlane e i figli Dante e Chiara. "Sono molto contento di essere qui con tutta la mia famiglia. L'Italia è un posto meraviglioso", ha detto in italiano all'aeroporto. De Blasio ha incontrato il sindaco di Roma, Ignazio Marino.