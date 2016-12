19 maggio 2014 Il principe Harry per la prima volta

Il principe Harry per la prima volta in visita al Colosseo: "E' incredibile" Il secondogenito di Carlo e Diana è rimasto entusiasta dal simbolo di Roma

22:13 - Durante il suo soggiorno in Italia per l'anniversario dello sbarco degli alleati, il principe Harry si è recato al Colosseo per una visita a sorpresa dell'Anfiteatro Flavio, la prima per il secondogenito di Carlo e Diana. Il principe del Galles ha acquistato il biglietto per sé e lo staff. Il Colosseo, pieno di visitatori, è comunque rimasto aperto.

"It's amazing!" ("E' incredibile"), ha commentato entusiasta il principe durante il tour. "Ma il Colosseo chiude di notte?": è una delle domande che ha rivolto alla sua guida durante la visita al monumento simbolo di Roma. Harry è entrato da un ingresso laterale, dalla parte dove una volta sedevano gli spettatori. Poi si è recato nei sotterranei e infine sugli anelli superiori.