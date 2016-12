18 maggio 2014 Il principe Harry in visita a Montecassino Il capitano del "Household Cavalry" (l'esercito britannico) prima al cimitero polacco per la commemorazione dei 70 anni dalla sanguinosa battaglia della Seconda Guerra Mondiale, poi all'abbazia di Montecassino e infine a al Maxxi di Roma per presentare il padiglione inglese per l'Expo di Milano Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

00:00 - Il principe Harry è in visita in Italia, per l'anniversario dello sbarco degli alleati. Il secondogenito di Carlo e Diana, vestito con l'uniforme bianca dell'esercito britannico, è stato a Montecassino: prima al cimitero polacco per la commemorazione della sanguinosa battaglia avvenuta nella Seconda Guerra Mondiale; poi all'abbazia. Nel pomeriggio il principe del Galles è al Maxxi di Roma, per presentare il padiglione inglese per l'Expo 2015.

Hurry è stato accompagnato dal premier polacco, Donald Tusk, all'Abbazia di Montecassino dove hanno presenziato alla messa celebrata dal vescovo di Varsavia. L'edificio è stato ricostruito dopo il bombardamento degli alleati del '44.