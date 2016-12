25 luglio 2014 Il Papa si presenta alla mensa del Vaticano e pranza coi dipendenti Lo chef: "Una grande emozione, ha fatto la fila come tutti". Il Santo Padre ha consumato della pasta in bianco e il merluzzo Tweet google 0 Invia ad un amico

11:19 - Visita a sorpresa quella di Papa Francesco alla mensa del Vaticano, dove pranzano i dipendenti della Santa Sede. Bergoglio si è presentato come un normale avventore mettendosi in fila. Lo ha raccontato a Radio Vaticana lo chef della mensa, Franco Paìni. "Sì, il Papa è stato nostro ospite, oggi", si è presentato "normalmente, come il più umile degli operai".

"Si è presentato qui, ha preso il suo vassoio, le posatine, ha fatto la fila e l'abbiamo servito. Ha mangiato la pasta in bianco e il merluzzo. E' stato benissimo: è stato circondato dalla sua grande famiglia. Ci siamo presentati, ci ha chiesto come stessimo, ci ha chiesto come lavoriamo, ci ha fatto i complimenti", ha detto Paìni.



Alla fine il Papa ha dato a tutti la sua benedizione: "si è fatto le foto insieme a noi ed è andato via. E' stato un'oretta. E' stata una sorpresa. Proprio un fulmine a ciel sereno. E chi se l'aspettava? Il Papa che viene a mangiare da noi. Siamo stati tutti presi in contropiede, però è stata una delle più grandi soddisfazioni che ti possono capitare", ha concluso lo chef.