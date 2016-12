21:45 - Papa Francesco è giunto al Colosseo per presiedere il rito della Via Crucis del Venerdì Santo. E' la seconda Via Crucis per Bergoglio. Le meditazioni per le 14 stazioni sono state composte da mons. Giancarlo Bregantini, arcivescovo di Campobasso. A portare la croce, oltre al cardinale Agostino Vallini, operai, imprenditori, immigrati, ospiti di comunità di recupero, senzatetto, detenuti, donne, malati, bambini, anziani.