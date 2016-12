Giovane ubriaca violentata fuori dalla discoteca: in manette un buttafuori

13:29 - L'ha violentata approfittando del fatto che era ubriaca: la vittima, una 22enne inglese, svanito l'effetto dell'alcool ha capito che cos'era accaduto e ha denunciato ai carabinieri lo stupratore. L'uomo, un 51enne che lavora come buttafuori in un locale di Roma, è stato arrestato, mentre la ragazza è stata visitata all'ospedale di Monterotondo, dove è stato applicato il protocollo previsto in caso di violenza sessuale.

I due si erano conosciuti sabato notte in un locale a Roma dove l'uomo, di origine campana, fa il buttafuori. Dopo una serata passata a bere, lui l'ha condotta nella sua casa di Monterotondo dove si è consumata la violenza. Nella tarda mattinata di domenica, la ragazza - che in Italia è domiciliata presso un conoscente ad Albano Laziale - resasi conto di quello che effettivamente le era capitato si è rivolta ai carabinieri, denunciando il buttafuori.



Secondo quanto raccontato dalla ragazza, l'uomo, approfittando del suo stato di alterazione psicofisica, l'avrebbe spogliata e costretta ad avere un rapporto sessuale. Prima di lasciare l'abitazione, l'uomo le avrebbe pure regalato 10 euro per prendere i mezzi pubblici e tornare a casa. A casa dell'uomo, oltre a un piccolo quantitativo di marijuana, i carabinieri hanno trovato diversi elementi da ricondurre a un rapporto sessuale, consumatosi poche ore prima.