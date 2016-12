Gemelli contesi, il padre legittimo: "Un giorno sapranno la verità"

13:03 - "Capiamo il dolore dell'altra coppia, ma la legge ha stabilito che siamo noi il padre e la madre legittimi". Lo ha detto il papà dei due gemelli nati circa un mese fa all'Aquila, e contesi a causa di un incredibile scambio di embrioni avvenuto all'ospedale Pertini di Roma. "I gemelli crescono con noi, la nostra priorità è il loro benessere, ma un giorno conosceranno la verità", dice ancora l'uomo.

In un'intervista alla Stampa, Paolo (nome di fantasia) racconta racconta l'emozione del primo complemese dei due gemellini, con tanto di candeline, rosa e azzurra. "In questo momento io e mia moglie abbiamo bisogno di tranquillità, anche se non dimentichiamo che in questo momento c'è un'altra coppia che sta soffrendo", afferma ancora. "i nostri figli hanno diritto all'innocenza e alla serenità come tutti gli altri bambini", anche se questo caso doloroso ha avuto e avrà conseguenze giudiziarie e non solo.



"Un giorno - prosegue l'uomo - dovremo raccontare loro cosa è successo, e lo faremo, ma ora hanno bisogno, e noi con loro di pace". Rimane all'orizzonte la richiesta della coppia genetica di affidare temporaneamente i due bimbi contesi a un istituto o a una casa famiglia. Una proposta "che ci sbalordisce, conclude Paolo -; noi vogliamo evitare i conflitti e il bene dei gemelli viene prima di tutto. E questa non ci pare la soluzione giusta".