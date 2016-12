Gay ucciso a Roma, c'è un fermo

18:19 - La Squadra mobile di Roma ha fermato un tossicodipendente romano, di 32 anni, per l'omicidio di Daniele Fulli, il parrucchiere 27enne omosessuale il cui corpo è stato trovato due giorni fa nella Capitale, sugli argini del Tevere. I due si erano conosciuti da qualche giorno. Il delitto è avvenuto sul luogo del ritrovamento del cadavere dopo un rapporto. L'omicida ha colpito mortalmente Fulli con un punteruolo.

Dell'uomo si erano perse le tracce il 4 gennaio e il suo cadavere era stato rinvenuto in un canneto, nella zona della Magliana. nei pressi di via Pescaglia. A occuparsi delle indagini è il procuratore aggiunto Pierfiliipo Laviani che, con il pm Maria Caterina Sgrò, sta procedendo per omicidio volontario. Per gli inquirenti "il movente è passionale".