7 giugno 2014 Gay Pride a Roma: "Renzi cambi verso"

Il sindaco Marino: "Presto le unioni civili" Musica e carri colorano la Capitale. Marrazzo (Gay Center) al premier: "Nonostante le promesse della campagna elettorale non ha fatto nulla". Gli organizzatori: "Siamo 200 mila, il doppio dello scorso anno"

20:11 - C'era anche un cartone a grandezza naturale di Matteo Renzi a guidare il corteo di Roma del Gay Pride animato, secondo gli organizzatori, da 200mila persone. Il presidente del Gay Center, Fabrizio Marrazzo, si rivolge al premier: "Con il suo 40% dovrebbe lottare per i nostri diritti. Per ora, nonostante le promesse, non ha fatto nulla. Speriamo cambi verso". In prima fila il sindaco di Roma, Ignazio Marino, che ha promesso le unioni civili.

"Io sto incalzando la politica italiana da molti anni. Credo che le mie idee siano molto chiare: l'amore deve fare premio su tutto. Roma deve essere guida orgogliosa della nostra Repubblica", dichiara il primo cittadino.



A Marino: "Mantenga impegni" - La presenza al corteo non "salva" però Marino da qualche critica: "Al Comune di Roma chiediamo il mantenimento dell'impegno preso sull'istituzione del registro delle Unioni Civili e che, come hanno già fatto Fano, Grosseto e Latina, trascriva i matrimoni tra persone dello stesso sesso che si sono celebrati all'estero. Il Consiglio Comunale e gli ufficiali dell'anagrafe si sveglino!". Lo dice il portavoce del Roma Pride 2014, Andrea Maccarrone.



Il sindaco: "Presto le unioni civili" - Ma è lo stesso sindaco a "rispondere" alle critiche dicendo, a margine della sfilata: "Subito dopo il voto sul bilancio calendarizzeremo in Consiglio comunale la delibera sulle unioni civili, ma non è sufficiente. Dobbiamo spingere sul Parlamento affinché l'Italia superi questa vergogna di essere rimasta indietro rispetto al resto dell'Unione europea".



Zingaretti: "E' tempo di pari diritti" - Si schiera con i manifestanti il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti: "L'Italia ascolti le storie e le voci del Pride. E' tempo di pari diritti e pari dignità per tutte e tutti", scrive su Twitter.



Roma Pride: "Siamo 200mila" - "Siamo in circa 200 mila, il doppio dello scorso anno. Sappiamo che è un momento storico. Io penso che ci sia una grande gioia di avere il sindaco Marino". Parole del portavoce del Roma Pride, Andrea Maccarrone.