07:59 - La Squadra Mobile di Frosinone, in collaborazione con la Polstrada, ha eseguito venti misure restrittive a Frosinone e in altre province (Roma, Isernia e L'Aquila) nei confronti di persone ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. La polizia ha inoltre proceduto al sequestro di due ville prestigiose e auto di lusso.