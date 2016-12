00:39 - Un immigrato di origini egiziane si è barricato in un appartamento di un palazzo di quattro piani via San Giovanni Battista a Pontecorvo, nel Frusinate. L'uomo ha gettato anche degli oggetti dalla finestra. Lo straniero, come confermano i carabinieri, non avrebbe armi con sè. Sul posto oltre ai militari del 112 ci sono il personale del 118 e i vigili del fuoco, impegnati con una autoscala.