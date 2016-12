23:54 - Un bus turistico è stato gravemente danneggiato da un incendio a Paliano, nel Frusinate. Il pullman era fermo in un parcheggio in via San Porcino e non c'erano persone a bordo. Le cause del rogo sono ancora da stabilire. I vigili del fuoco del distaccamento di Fiuggi sono stati impegnati in un lungo intervento prima di riuscire a domare il fuoco. Il bus è andato completamente distrutto.