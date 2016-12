Frosinone, auto si ribalta: morto

00:03 - Un uomo, di circa 20 anni, è morto sulla Casilina a Ceprano, nel frusinate in un incidente stradale che si è verificato all'ingresso della città. Per cause ancora da stabilire, l'auto su cui viaggiava si è ribaltata. Inutili si sono rivelati tutti i tentativi di soccorso del personale del 118. Secondo i carabinieri l'auto è finita fuori strada, contro un muretto, prima di ribaltarsi. A bordo un coetaneo della vittima, ricoverato in condizioni non gravi.